Вашингтон, 18 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix оценил прибыль, которую он получит с просмотров южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 17 октября сообщило издание DTF.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Согласно внутренним документам, полученным агентством Bloomberg, проект принесёт платформе $891 млн. При этом само шоу обошлось Netflix в $21,4 млн — таким образом, он окупился 40 раз. Как отмечает издание, Netflix пока не дал комментарий относительно утечки данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом за всю историю сервиса Netflix. Шоу посмотрели более 111 млн пользователей.