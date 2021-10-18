Горно-Алтайск, 18 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске на одном из коммерческих объектов обнаружили мешки с мусором, перевязанные георгиевской лентой. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

@kulnevagalina Мешки с мусором в Горно-Алтайске

«Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость», — прокомментировала фотографии автор.

Пользователи возмутились произошедшему, предложив выслать моток верёвки хозяину предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Челябинской области разразился скандал вокруг георгиевских ленточек, которые обнаружили в мусорной корзине.

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