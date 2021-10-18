Донецк, , 10:33 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 октября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстреле применялись крупнокалиберные пулеметы и что был обстрелян населенный пункт Верхнеторецкое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).