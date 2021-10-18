Москва, 18 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Учрежденный московским правительством фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства определился с застройщиком для проблемного жилого комплекса «Остров Эрин». Так как на аукцион поступила всего одна заявка, особо сэкономить у заказчика не выйдет — контракт предложено подписать за 3,9 млрд рублей начальной цены, передаёт ИА REGNUM.

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Единственным участником тендера стало АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1), учрежденное в 2003 году.

По данным из финотчётности 2020 года, более 80% акций МСУ-1 на конец прошлого года принадлежало ЗАО «Гусфур», ещё 20% было у ООО «Стройинжиниринг». Конечным бенефициаром называют Владимира Воронина — владельца ООО «Группа компаний ФСК». По данным газеты «Коммерсант», бизнесмен — сын бывшего руководителя «Главмосстроя» Александра Воронина.

Напомним, объект начали строить в деревне Раево и планировали к сдаче в 2018 году, но сроки были сорваны. Фирму-застройщика — ЗАО «Софьино-70» — позднее признали банкротом. В целом в ЖК вложили средства свыше 200 дольщиков.