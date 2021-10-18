Москва, 18 октября 2021, 10:32 — REGNUM Очень мощные финансово-политические силы в США, имеющие возможности в медицине и продвигающие тотальную вакцинацию, уничтожают все альтернативные респектабельные центры, предлагающие альтернативный взгляд на лечение COVID-19, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале в YouTube.
Конференция организация «Американские врачей с передовой» организовала в Сан-Антонио в конце июля 2020 года конференцию, после которой по ней был нанесен сокрушительный удар, обернувшийся практически провалом, даже несмотря на поддержку консервативных элит в лице того же бывшего президента США Дональда Трампа и его команды, отметил эксперт.
Неуспех организации в борьбе с вакцинаторским коронавирусным трендом, который навязывает американская элита, связан с действиями провокаторов. Одним из таких провокаторов, вклинившихся в деятельности движения, стала доктор Стелла Иммануэль, уроженка Нигерии, обучавшаяся в Камеруне и практикующая в Техасе.
По его словам, коллеги по организации попросили Иммануэль опровергнуть клевету злопыхателей, которые возводят на нее напраслину, Иммануэль отказалась это сделать, заявив, что никакой клеветы нет, и она действительно так думает. После чего начался «шабаш» всех средств массовой информации демократической направленности, которые через это начали уничтожать репутацию организации «Американские врачи с передовой», утверждая, что позицию Иммануэль разделяет вся организация.
Кургинян также отметил, что точно также в Перестройку в СССР уничтожались все силы, которые могли противопоставить разрушению СССР альтернативные проекты, подразумевающие обновленный коммунизм и сохранение целостности страны.