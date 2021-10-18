Новокузнецк, Кемеровская область, 18 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что неизвестные осквернили памятник Победы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ИА REGNUM Новокузнецк

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Новокузнецке неизвестные осквернили памятник Победы, расписав стену с его тыльной стороны. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего и причастных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение