Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Цех по производству полипропиленовых нитей на фабрике «Меринос» в Ростове-на-Дону по решению суда закрыт из-за вредных выбросов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), активисты которого обратили внимание на проблему несколько лет назад.

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«Эта история длится уже несколько лет, к нам стали поступать жалобы жителей микрорайона на неприятный запах и обострившиеся заболевания органов дыхания в связи с постоянными выбросами в воздух загрязняющих веществ. Выбросы и неприятный запах с промзоны могут угрожать здоровью около 25 тысяч человек. За все время работы над решением проблемы нами были направлены обращения в 12 контрольно-надзорных органов, включая Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет РФ», — пояснила представитель регионального отделения ОНФ в Ростовской области Наталья Петруненко-Сундеева.

При это представители самого предприятия неоднократно утверждали, что никакого производства полипропиленовой нити у них нет. Обман был выявлен в ходе проверок надзорных ведомств.

ИА REGNUM сообщало, что турецкая фабрика по производству ковров «Меринос» несколько лет назад приостанавливала свою работу. Это было связано с нарушением правил нахождения иностранных граждан на территории РФ.