Уфа, 18 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Проработать вопрос увеличения государственной премии молодым ученым в области науки и техники поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 18 октября на оперативном совещании в правительстве региона.

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«Мы на вооружение взяли развитие науки и техники в нашей республике. Премии в 500 тысяч рублей, я полагаю, можно увеличить. Мы ее вручаем раз в два года, но мы может ее каждый год вручать. Мне кажется это будет хорошим подспорьем для наших ученых», — сообщил Хабиров.

По информации пресс-службы республиканского правительства, 16 октября глава Башкирии подписал указ о присуждении государственных премий республики в области науки техники за 2021 год. В результате лауреатами премии за текущий год стали 12 научных деятелей Башкирии.