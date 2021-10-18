Чита, 18 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 095, причём 808 из них обнаружили только за выходные (16−17 октября 2021 года).

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Вместе с тем 62 813 пациентов (+390 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1513 человек (+14 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 170 находятся в тяжёлом состоянии (-23 за выходные), 53 пациентов (+3 за выходные) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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