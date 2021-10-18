Москва, 18 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В понедельник, 18 октября, российский рубль несколько слабеет, после триумфального преодоления отметки 71 руб/дол., закрывшего прошлую неделю. Об этом сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, сейчас идёт определённая коррекция. Это происходит даже несмотря на новые рекорды нефтяных котировок. Баррель Brent покорил новый ценовой рекорд с октября 2018 года, поднявшись 18 октября выше 86 долларов.

Однако, добавил эксперт, на мировом валютном рынке доллар укрепляется в начале недели, что поддерживает его котировки и по отношению к рублю. Кроме того, азиатские фондовые площадки открылись с некоторым снижением на 0,5−2,5%, прежде всего по китайским индексам. Это также определённый негатив для рисковых валют, включая рубль, заявил он.

Гойхман добавил, что в течение дня не предполагаются значимые события, поэтому наиболее вероятно, что российская валюта сохранит котировки в текущем сформировавшемся диапазоне. На понедельник амплитуда колебаний курса составит в основном 70,8 — 71,4 рубля за доллар, отметил эксперт.