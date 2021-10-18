Москва, 18 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. ЕС лишь на словах поддерживает транзит газа через Украину. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Отношение к украинскому транзиту у европейских политиков — декларативное», — заявил эксперт.

«Специалисты в Евросоюзе понимают, что украинская ГТС изношена, требует вложений», — пояснил Борисов.

«Помимо нее, введены в действия новые газопроводы, которые короче и позволяют избегать транзитных рисков» — пояснил политолог.

Напомним, что представители украинской энергетической сферы, в частности, Сергей Макогон,называют «манипуляциями» сообщения российской стороны о том, что транзит российского газа через Украину в ЕС увеличился в 2021 г.