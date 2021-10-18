Сеул, , 10:27 — REGNUM Власти Южной Кореи обеспокоены планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан. Об этом 18 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в МИД Южной Кореи.

Фукусима- I

«Решение Японии было принято без достаточных консультаций с соседними странами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, власти республики продолжат сотрудничать с международным сообществом и МАГАТЭ, чтобы следить за попытками Японии избавиться от радиоактивных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» власти Японии ввели дополнительные требования к эксплуатации атомных станций, фактически приостановив их деятельность. С тех пор большая часть реакторов по-прежнему выведена из эксплуатации.