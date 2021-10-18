Киев, 18 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. «Красный» уровень эпидемической опасности, при котором действуют наиболее строгие санитарные ограничения, ввели с 18 октября из-за пандемии коронавируса на территории Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей Украины. Решение об этом на минувшей неделе было принято украинской госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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При «красном» уровне эпидемической опасности приостанавливается работа общественного транспорта, предприятий общепита, торговых центров и отменяется посещение учебных заведений.

В то же время, прошедшие вакцинацию от COVID-19 смогут избежать строгих ограничений и, к примеру, в случае, если все сотрудники и посетители заведения общепита или кинотеатра вакцинированы, им разрешат работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 9524 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.