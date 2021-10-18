Кишинёв, 18 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну поедет в Польшу с рабочим визитом. Об этом он 18 октября сообщил в соцсети Facebook.

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Глава ведомства написал, что его визит продлится с 18 по 19 октября. В Варшаве он намерен провести переговоры о поставках природного газа в Молдавию. Других подробностей министр не сообщил.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика может получать только из России. Он призвал действующего молдавского президента Майю Санду отправиться в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров, но оплаченных объемов не хватает для обеспечения всех нужд республики. Переговоры продолжаются. Молдавская сторона настаивает на сохранении прежней цены на газ.