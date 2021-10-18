Париж, , 10:37 — REGNUM Российский шпион якобы проник в министерство обороны Франции в 2017 году, полагает бывший директор Службы внешней разведки Франции Бернар Бажоле. Об этом Бажоле рассказал телеканалу France 5 в рамках интервью для документального фильма о президенте России.

Франция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Ранее информация о проникновении «русского крота» в оборонное ведомство, которым в 2012—2017 годах руководил нынешний глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, появилась на портале Mediapart. Утверждалось, что сотрудник ГРУ завербовал агента из канцелярии Ле Дриана. Бажоле подтвердил, что знал об этом эпизоде.

«Действительно, когда я был генеральным директором внешней разведки, я довел эти сведения [до властей]», — приводит слова Бажоле агентство France-Presse.

Однако он не раскрыл подробности инцидента и не привел каких-либо подтверждений.

По словам Бажоле, в предыдущие годы он и его коллеги утверждали, что шпионов больше нет, и тратить на них время не стоит. Приоритет был отдан делам о терроризме, однако шпионская деятельность вообще не прекратилась, и это видно хорошо.

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