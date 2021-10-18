Владикавказ, 18 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Участники беспорядков в колонии №1 города Владикавказа будут переведены в другие исправительные учреждения. Так, 36 бунтовщиков уже вывезены в Дагестан, пишет телеграм-канал Baza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Всех участников беспорядков распределят по группам, всего по колониям разных регионов перераспределят еще около 150 заключенных.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков в колонии №1, которая находится в столице Северной Осетии. Около 200 заключенных устроили бунт 15 октября. Они ломали мебель, видеокамеры, устроили пожар. Бунт удалось погасить при привлечении сотрудников спецназа. Предварительно причиной волнений назвали солидарность с двумя помещенными в штрафной изолятор осужденными.

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