Благовещенск, 18 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Полицейские Амурской области разыскивают вандалов, которые подожгли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в Сковородинском районе. Прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Karelinform.ru Малолетние вандалы

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Памятник горел 17 октября в посёлке Ерофей Павлович. Основание монумента и часть стеллы сильно почернели. Ущерб устанавливается, ведутся поиски вандалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в селе Якутии на площади Воинской Славы неизвестные разбили все фонари. С момента открытия площади на тот момент прошёл год.