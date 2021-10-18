Чебоксары, 18 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии из-за сложной эпидемической обстановки с ОРВИ и коронавирусом каникулы во всех школах начнутся 25 октября и продлятся две недели. Так же в это время не будут работать учреждения дополнительного образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение было принято сегодня, 18 октября, на планёрке в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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В ходе обсуждения исполняющий обязанности министра образования Чувашии Дмитрий Захаров поддержал предложение об увеличении периода школьных каникул, ранее поступившее на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы изучили вопрос. На сегодняшний момент ситуация в школах республики действительно остаётся очень сложной. Прирост по заболевшим по сравнению с прошлой неделей составил 25%, в основном болеют дети», — констатировал глава министерства.

По его словам, в городах в плановом режиме каникулы запланированы с 25 октября по 1 ноября, в районах — с 1 по 7 ноября:

«Мы предлагаем выйти в соответствии с вашим поручением на две недели. Это позволит, в том числе, прервать цепь заболеваний. Данный момент в принципе не отразится на учебном плане».

«То есть каникулы объявляем с 25 октября по 7 ноября», — резюмировал глава Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, на планёрке также было решено приостановить на время школьных каникул работу учреждений дополнительного образования.