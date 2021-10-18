Варшава, , 10:20 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, председатель Комитета по законодательству и юстиции Ярослав Качиньский во время выступления на заседании правительства республики заявил, что правительству следует рассмотреть возможность «смягчения» повышения цен на топливо. Об этом сообщает Polskie Radio.

Топливо

«Мы с настороженностью смотрим на повышение цен на энергоносители. И эта проблема касается всей Европы. Правительство намерено найти способы, как «смягчить» последствия происходящего. Думаю, что мы найдем выход», — заявил Качиньский.

Говоря о борьбе с инфляцией, политик напомнил, что Совет по денежно-кредитной политике повысил процентные ставки до 0,50% с 0,10% в год.

«Нужно стремиться к тому, чтобы взять под контроль инфляцию. Национальный банк Польши повысил процентные ставки: одни говорят, что слишком поздно, другие считают, что это подходящий момент. Нужно, еще раз это повторяю, принимать другие решения, и я думаю, что это возможно», — сказал он.