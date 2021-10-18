Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Камчатский краевой онкологический диспансер получил по нацпроекту «Здравоохранение» новый клинический анализатор ABBOTT i-STAT 1, который позволяет за несколько минут не отходя от постели больного оценить состояние газового состава крови и уровня электролитов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в правительстве региона.

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«Мы получили очень важный прибор, необходимый для отделения анестезиологии и реанимации. Он очень мобилен, и при отсутствии круглосуточной лабораторной службы благодаря ему мы можем определять показатели газов в крови, что необходимо реанимационным пациентам. Также мы можем определять электролиты.», — пояснила исполняющая обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации онкодиспансера Елена Дмитриева.

Анализатор является мини лабораторией, которая выдаёт результаты высокой точности.

«ОНФ предлагает направлять больных на лечение, помимо Москвы, Обнинска и Санкт-Петербурга, в медонкоучреждения Магадана, Хабаровска, Якутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, где есть все необходимое для лечения самых распространенных форм онкологии. Это позволит значительно сократить сроки ожидания нашими больными получения медицинской помощи. В настоящее время в регионе на учете состоят чуть более 600 онкологических больных. Каждый год вновь выявленных ориентировочно 130. Из них от 60 до 70 человек нуждаются в обследовании и лечении за пределами региона», — пояснила модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Наталья Носкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в Дальнегорске продолжается строительство двух врачебных амбулаторий — сдать их планируют до конца 2021 года.