Тегеран, , 10:16 — REGNUM Дипломат из Ирана будет участвовать в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, намеченных на 20 октября. Об этом 18 октября рассказал на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель», — сказал он.

Также официальный представитель МИД Ирана уточнил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран — соседей Афганистана запланирована на 27 октября и пройдет в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Москву прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.