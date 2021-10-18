Главы МИД Индонезии и Малайзии обсудили ряд двусторонних вопросов
Джакарта, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла провели двустороннюю встречу, сообщает Kompas.
Victor pogadaev
Ретно Марсуди
Глава МИД Малайзии поздравил Индонезию с победой на Кубке Томаса, чемпионата мира по бадминтону среди мужских команд.
«Мы разделяем радость индонезийского народа по поводу этой очень важной победы», — заявил Сайфуддин Абдулла.
Главы МИД также обсудили визит премьер-министра Малайзии в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии наладит сотрудничество в сфере здравоохранения с Турцией.