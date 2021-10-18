Джакарта, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла провели двустороннюю встречу, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Глава МИД Малайзии поздравил Индонезию с победой на Кубке Томаса, чемпионата мира по бадминтону среди мужских команд.

«Мы разделяем радость индонезийского народа по поводу этой очень важной победы», — заявил Сайфуддин Абдулла.

Главы МИД также обсудили визит премьер-министра Малайзии в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии наладит сотрудничество в сфере здравоохранения с Турцией.