Эль-Кувейт, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, который находится в южном направлении от столицы страны — Эль-Кувейта — произошел пожар. Об этом 18 октября сообщает Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) на своей странице в соцсети Twitter.

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Уточняется, что в настоящее время блок НПЗ, в котором произошло возгорание, был полностью изолирован и на месте инцидента ведут работы противопожарные службы.

Также добавляется, что произошедшее никак не повлияло на работу предприятия и подчеркивается, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что в Берёзовском Свердловской области загорелись пилорама и автосервис.