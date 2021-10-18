Барнаул, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 18 октября прививки получили 727 056 человек из более двух миллионов жителей. За выходные дни (16−17 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 7955 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 42 080 жителей региона получили первую прививку (+1490 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 675 840 человек (+5471 за выходные). Также известно о 9136 ревакцинированных (+994 выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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