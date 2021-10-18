Москва, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В минувшую пятницу, 15 октября, нефть продолжила укрепляться, нарушив целостность уровня 85 долларов за баррель впервые за три года. Таким образом, Brent завершила в плюсе восьмую неделю подряд. Сегодня, 18 октября, котировки сохраняют боевой настрой, протестировав уровень 86 долларов на старте торгов, после чего частично откатились. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, энергетический кризис усугубляется, что подогревает беспокойство по поводу дефицита предложения по мере роста спроса. Учитывая дальнейший переход с природного газа и угля на нефтепродукты, даже в условиях перекупленности цены на черное золото могут продолжить рост в ближайшей перспективе, особенно учитывая осторожную политику стран ОПЕК+, которые не торопятся увеличивать объемы наращиваемой добычи несмотря на столь высокие цены, отметил эксперт.

Дадашев добавил, что на этом фоне Brent игнорирует локальные «медвежьи» факторы. В частности, отметил он, дальнейшему подъему фьючерсов не помешал пятничный отчет Baker Hughes, отразивший увеличение числа действующих буровых установок в США еще на 12 штук, до 445 единиц на прошлой неделе. Буровая активность в стране растет уже шесть недель подряд, но это нисколько не отпугивает покупателей, которые уверены в формировании дефицита поставок, заявил он.

По его словам, в случае подтверждения пробоя уровня 86 долларов цены на нефть могут «замахнуться» на зону 86,70 долларов, тестирование которой ознаменует собой возвращение к максимумам октября 2014 года. При этом не исключены попытки нисходящей коррекции в русле мощного «бычьего» тренда, отметил эксперт.