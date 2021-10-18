Сухобузимский район, Красноярский край, 18 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Сухобузимском районе Красноярского края следствие проводит проверку по факту гибели двух братьев в результате пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в региональном Главном следственном управлении СКР.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Пожар в одном из домов в селе Большой Балчуг Сухобузимского района произошёл рано утром 17 октября. В доме обнаружили тела двух мужчин (31 год, 35 лет) с признаками отравления угарным газом.

По данным проверки, мужчины, приходившиеся друг другу братьями, проживали в доме вместе. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей.

Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Предварительно установлено, что дом отапливался с помощью электронагревательных приборов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сгоревшем частном доме в Новгородской области нашли тела супругов.

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