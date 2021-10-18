Сеул, 18 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки закамуфлированного кроссовера Kia Niro второго поколения. Фотографии машины размещены на сайте Sportage NQ5 CLUB.

Sportage NQ5 CLUB Kia Niro второго поколения

Несмотря на камуфляжную плёнку на снимках можно разглядеть спойлер на крыше, доработанный бампер, а также новые фонари на корме и новые задние стойки. Кроме того, автопроизводители оснастили авто модернизированными рейлингами.

Фотошпионам удалось заглянуть внутрь нового Niro. Здесь имеются: новый мультируль и широкий центральный тоннель с подстаканником. Более детально рассмотреть салон не удалось — многие элементы скрыты под маскировочной тканью.

Официальный дебют Kia Niro второго поколения планируется в 2022 году. Первоначально авто выйдет на южнокорейский рынок, а затем новинка появится и в Европе. Стоимость бюджетной версии модели составит около 41,8 млн юаней (порядка 2,5 млн рублей).

Ранее Kia вывела на российский авторынок модернизированный кроссовер Sorento 2022 модельного года с новым логотипом и телематической системой Connect. Покупателям доступны три версии новинки — Classic, Comfort и Luxe.

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