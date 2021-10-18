Обнародованы снимки нового кроссовера Kia Niro
Сеул, 18 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки закамуфлированного кроссовера Kia Niro второго поколения. Фотографии машины размещены на сайте Sportage NQ5 CLUB.
Несмотря на камуфляжную плёнку на снимках можно разглядеть спойлер на крыше, доработанный бампер, а также новые фонари на корме и новые задние стойки. Кроме того, автопроизводители оснастили авто модернизированными рейлингами.
Фотошпионам удалось заглянуть внутрь нового Niro. Здесь имеются: новый мультируль и широкий центральный тоннель с подстаканником. Более детально рассмотреть салон не удалось — многие элементы скрыты под маскировочной тканью.
Официальный дебют Kia Niro второго поколения планируется в 2022 году. Первоначально авто выйдет на южнокорейский рынок, а затем новинка появится и в Европе. Стоимость бюджетной версии модели составит около 41,8 млн юаней (порядка 2,5 млн рублей).
Ранее Kia вывела на российский авторынок модернизированный кроссовер Sorento 2022 модельного года с новым логотипом и телематической системой Connect. Покупателям доступны три версии новинки — Classic, Comfort и Luxe.
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