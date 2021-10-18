Кишинёв, 18 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Выборы мэра города Бельцы должны стать шагом к освобождению Молдавии, как в 1944-м году. Об этом заявил экс-президент республики, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Игорь Додон на предвыборном митинге в Бельцах в поддержку кандидата от БКиС Александра Нестеровского.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Никто кроме нас не изгонит эту жёлтую чуму. Других нет. Коммунисты и социалисты объединились, потому что страну надо спасать. Наша задача — освободить Молдову, мы потомки победителей», — сказал Додон.

Он заявил, что действующая власть Молдавии успела «разочаровать» многих в стране, в том числе своих сторонников. Цены в республике растут, а вопрос покупки газа для республики не решается.

Додон отметил, что в БКиС находятся хозяйственники. Он привёл в пример мера Кишинёва, члена Партии социалистов Иона Чебана. По словам экс-президента, благодаря этому градоначальнику, в столице произошло значительное улучшение ситуации.

Напомним, выборы мэра в Бельцах пройдут 8 ноября. От правящей партии «Действие и солидарность» будет выступать депутат парламента Молдавии Борис Маркоч. Кроме того, в качестве независимого кандидата зарегистрировался предприниматель и политик Николай Кирильчук.