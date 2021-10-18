Лондон, 18 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Немногим более $980 стоит тысяча кубометров природного газа на лондонской бирже ICE, об этом свидетельствуют данные торгов 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов опустилась до $983,5 за тысячу кубометров, что соответствует €82 за МВт·ч.

В целом цена снизилась примерно на 10% по сравнению с предыдущим торговым днём. На торгах 15 октября цена опускалась ниже $1180 за тысячу кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на газ в Европе подскочили до $1900 за тысячу кубометров, такое значение было зафиксировано 6 октября. Потом показатель стал снижаться. Высокую волатильность цен на европейском газовом рынке объясняют в том числе низкой заполненностью газовых хранилищ перед наступлением зимних холодов.

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