Севастополь, , 10:14 — REGNUM Проект развития территории на мысе Хрустальном в Севастополе является, по сути, актом вандализма и принуждением к отказу от истории города и памяти. Такое мнение высказала член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Заксобрания Севастополя в 2014—2019 годах Ольга Тимофеева, комментируя на страницах издания «А4.Новости» окончательный проект развития территории на мысе Хрустальном (так называемого культурного кластера), представленный на днях.

Проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе Sev.gov.ru

Экс-сенатор обратила внимание на то, что при продвижении проекта власти Севастополя ссылаются на Москву, на федеральном уровне звучат заявления о поддержке со стороны региона, а главное — президента.

«В подобных трактовках заключается ловушка, работающая на слом российской государственности, так как проверить достоверность утверждений достаточно сложно. И в ситуации недосказанности и полуправды у многих севастопольцев возникает вопрос: «Почему частично было исполнено поручение президента России Пр-1772 от 7.09.2017, п2в.?». В соответствии с поручением должны быть выполнены задачи: «принять необходимые решения, направленные на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942 гг., в т. ч. в части касающейся передачи в этих целях земельных участков, находящихся в ведении Минобороны РФ». Считаю необходимым напомнить, что поручение Пр-1772 было направлено на отработку многочисленных обращений севастопольцев, ветеранов и ветеранских организаций Севастополя и России. Свою часть поручения исполнило только Министерство обороны: участки были переданы. А вот после того, как единый участок был сформирован, возникли метаморфозы, которые полностью изменили проект. С последующей фальсификацией общественных слушаний апреля 2019 г.», — считает Тимофеева.

«Первое восприятие представленной архитектурной концепции на мысе Хрустальном с проектом здания театра и проектом здания музейного комплекса Российской государственной художественной галереи у меня вызвало вопрос: «Как предложенный проект сочетается с такими понятиями, как сакральность и патриотизм?». А выкопировка из проекта Прикса (австрийский архитектор Вольф Прикс, автор проекта культурного кластера — прим. ИА REGNUM) с «оловянным солдатиком», которым становится мемориальный комплекс «Солдат и Матрос» на фоне гигантеллы предлагаемого деконструктивистского сооружения, окончательно меня убедили, что отстраниться и промолчать — это недопустимый подлый выбор. Промолчать — значит предать, предать память Защитника Севастополя, обессмыслить подвиг солдата Первой и Второй Обороны, историю города-Воина. Это нравственная сторона вопроса, которая для современных адептов «капиталистического мира» не является определяющей. Доступ к ресурсу — основная цель. А обман и манипуляция — инструмент достижения цели. Но любой обман, любая манипуляция, приводят все к большему накручиванию лжи. А ложь разрушает общество, разрушает государственность», — подчеркнула Тимофеева.

Бывший сенатор подчеркивает — при рассмотрении варианта проекта игнорируется требование закона РФ от 14 января 1993 г. N 4292-I «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» — в соответствии с законодательством, мемориальный комплекс «Солдат и Матрос» является элементом воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения.

«Господа, продвигающие данный проект на мысе Хрустальном, совершают, по сути, акт вандализма, а нам, севастопольцам, предлагают понять и принять. Другими словами, принуждают к отказу от истории города и нашей памяти», — считает Ольга Тимофеева.

Бывший сенатор напомнила о попытке городских властей ещё в бытность Украины реализовать проект застройки Матросского бульвара гостиницей и торговыми рядами. Тогда изменить архитектурный облик русского Севастополя помешало возмущение горожан, которое в итоге привело к возвращению города-героя в Россию в 2014 году.

«Был февраль 2014 года, был город не принявший националистический переворот фашиствующей братии в Киеве, был прорыв и возвращение Домой. Да, мертвые Воины срама не имеют. Они уходят, выполнив свой воинский долг, защищая свой Мир и свою Землю. Срам в полной мере достается живым, когда в сиюминутной погоне за «благом» они предают Память, разменивают Честь и Совесть», — подчеркнула Ольга Тимофеева, отметив, что сегодня впервые после событий 2014 года в Севастополе возникла ситуация, разделившая жителей по принципу «свой-чужой».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».

В начале октября 2021 года на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя был представлен проект культурного кластера на мысе Хрустальный. Проект, разработанный австрийским архитектурным бюро, предусматривает строительство на почти 50 га территории мыса Хрустальный культурно-образовательного кластера — по проекту планируется разбить парк, построить театр оперы и балета, академию хореографии, музейный комплекс. Также планируется строительство многоэтажных жилых домов, квартиры в которых, как утверждают власти, будут предоставлены сотрудникам кластера.