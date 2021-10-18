Новосибирск, 18 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении инспектора информационного центра новосибирского регионального управления МВД РФ. 29-летнюю сотрудницу полиции обвиняют в незаконном хранении наркотиков, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь».

Наркотики

По данным источника, сотрудницу полиции задержали 15 октября в Заельцовском районе Новосибирска. При досмотре у неё нашли полимерный пакет с 2,9 г синтетического наркотика мефедрона. 16 октября следователи предъявили ей обвинение и обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу. Помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова уточнила, что в ведомстве посчитали доводы следствия обоснованными и поддержали их, но суд отклонил ходатайство следствия, отправив сотрудницу полиции под домашний арест.

Отмечается, что обвиняемая служит в органах внутренних дел с 2016 года.