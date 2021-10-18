Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Дорожная полиция задержала на трассе в Ленинградской области водителя инновационного электромобиля Porsche Taycan, разогнавшегося почти до 200 км/ч. Он стал одним из более чем пятисот лихачей, зафиксированных в ходе двухнедельного профилактического рейда по выявлению нарушителей скоростного режима на крупных трассах Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Контроль скорости

С 1 по 15 октября два экипажа ДПС, регулярно меняя местоположение, выявляли нарушителей с помощью специальных приборов «Бинар» на федеральных трассах «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала».

Большинство нарушителей скоростного режима привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа. Десять остановленных оказались злостными нарушителями, повторно попавшись на превышении разрешенной скорости более чем на 80 км/ч. В отношении них мировые суды рассмотрят вопрос о лишении прав на управлением автомобилем.

«За весь период операции самым быстрым нарушителем оказался генеральный директор коммерческой фирмы, который двигался на «Порше Тайкан» со скоростью 198 км/ч», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В региональном ГИБДД пообещали проводить подобные рейды на постоянной основе.