Челябинск, 18 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены два 20-летних жителя Брединского района, забившие человека до смерти. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Им вменили разбой с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По данным следствия, в апреле на территории Металлургического района Челябинска они беспричинно избили незнакомого им 40-летнего местного жителя, а затем похитили его личные вещи. От травм мужчина скончался.

Суд назначил подсудимым 12 и 15 лет колонии строгого режима. Также они должны возместить представителям потерпевшего более 1,1 млн рублей в качестве морального вреда.