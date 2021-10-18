Ульяновск, 18 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области до конца 2021 года дольщики десяти проблемных домов получат новое жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Совещание под председательством губернатора Ульяновской области Алексея Русских

Глава региона Алексей Русских подчёркивает, что «по поручению» президента России Владимира Путина решение вопросов обманутых дольщиков находится на его личном контроле. По его словам, в 2021 году жильё получат дольщики десяти домов компании «Запад», в 2022 году будет проведён «большой объём работ».

«Не все подрядчики ответственно подошли к своей работе, есть сложности с графиками достройки домов-банкротов. Будем разбираться», — заверил Алексей Русских, поручив ответственным лицам «оперативно решать» проблемы, которые возникают на стройках.

Губернатор подчеркнул, что по данным десяти проблемным домам получено положительное решение от наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков, поэтому «никаких проволочек быть не должно»:

«Это принципиальный момент. Дал поручение встретиться с каждым подрядчиком и устранить причины отставания в работе».

По словам исполняющего обязанности председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, в начале октября в микрорайоне Волжские кварталы запущены в эксплуатацию дома №№ 44, №45, до конца года здесь планируется достроить дома №№ 46, 47. До конца 2021 года Юго-Западном микрорайоне планируется завершить строительство шести домов: №№ 35, 47, 81, 82, 83, 84.

Директор регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Дмитрий Плохих проинформировал, что Арбитражным судом удовлетворены заявления фонда о намерении стать приобретателем прав застройщика по девяти объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года президент Владимир Путин на встрече с Алексеем Русских обратил внимание проблему обманутых дольщиков. В ответ губернатор пообещал снять вопрос не более чем за 2,5 года: по его словам, в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию значительную часть домов-долгостроев, а до конца 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков.