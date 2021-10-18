Барнаул, 18 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5924 человек, причём рекордные 85 из них добавили в сводку за выходные дни (16−17 октября 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 790 (+17 за выходные), из них 277 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за выходные). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 095 человек, +126 за выходные) и ОРВИ (56 078 человек, +903 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1261 ребёнка (+128 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (83 097 человек, +1079 за выходные) новый вирус победили 60 480 человек (всего +211 за выходные). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4640 (-3443) за выходные.

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