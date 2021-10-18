Москва, 18 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Москва отличается от других крупных городов мира своим расположением в холодном климате, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Фрагмент записи своего выступления в рамках Российской энергетической недели глава столицы опубликовал 18 октября в личном блоге.

«Что касается Москвы, в мире нет ни одного города, сопоставимого по масштабам, который находится в столь суровых климатических условиях», — рассказал Собянин.

Он напомнил, что отопительный сезон в Москве начинается в сентябре и заканчивается в мае.

«В Москве расположены крупнейшие системы электро-, водо-, теплоснабжения в мире. Никаких аналогов нет даже близко. Например, мощности теплоснабжения в Москве вполовину больше, чем во всей Польше», — отметил столичный мэр.

Собянин также привёл данные статистики, по которым в Москве с 1990 года население увеличилось на треть, при этом выбросы уменьшились на четверть.