Хабаровск, 18 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Хабаровске с 11 по 17 октября в поликлиники обратились 5093 человека с симптомами ОРВИ. Чаще всего болеют хабаровчане от 15 лет — 2458 заразившихся. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 30,5%.

Больше всего заразившихся среди горожан старше 65 лет — 308 случаев. Всего с начала года в Хабаровске зарегистрировано 17 300 заболевших.

Кроме того, за неделю зафиксировано 478 случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 17 октября за сутки зарегистрировано 3687 обращений из-за ОРВИ.