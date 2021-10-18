Ярославль, 18 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Проектно-строительная компания из Москвы, заключившая контракт с одним из ярославских госучреждений, уже два года не может его исполнить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.

Yar-yahu.ru Ярославское художественное училище

По мнению предпринимателя, этому всячески препятствует сам госзаказчик. С просьбой помочь найти выход из ситуации он обратился в предпринимательское объединение «ОПОРА РОССИИ», к федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову и региональному уполномоченному Альфиру Бакирову. А на днях планирует подготовить обращение и в адрес и.о. главы региона Михаила Евраева.

Речь идет о разработке проектно-сметной документации в рамках реновации Ярославского художественного училища на ул. Большой Федоровской. Несмотря на то, что сам контракт между московской компанией и ярославским госзаказчиком был заключен в августе 2019 года, он не исполнен до сих пор. По мнению гендиректора организации, одна из причин задержки — судебные разбирательства, инициированные заказчиком. К слову, доводы заказчика об уклонении подрядчика от выполнения работ, суд признал необоснованным.

«В процессе исполнения контракта выяснилось, что потребуется прокладывать инженерные коммуникации вблизи памятника культуры федерального значения из-за отсутствия иной точки подключения коммуникаций. Это объективная причина задержки, и она не зависит ни от одной из сторон. Сейчас проектная документация готова в полном объёме, но для направления её на экспертизу необходима корректировка сметной стоимости. Корректировать техзадание и смету заказчик отказался: он считает, что для этого нет оснований. Однако представлять документы на госэкспертизу в неактуальных расценках — значит, не получить её положительного заключения. Кроме того, в этом пакете документов должна быть накладная, подтверждающая факт приёма-передачи проектной документации заказчику. Но принимать её заказчик отказывается, правда, только в устной форме. По какой причине — непонятно. Такой вот замкнутый круг», — рассказал предприниматель.

Он добавил, что целый месяц со дня вступления решения суда в силу, несмотря на многочисленные призывы к сотрудничеству и попытки урегулировать ситуацию, госучреждение на прямой контакт не шло. И лишь после вмешательства в ситуацию бизнес-омбудсмена региона провело совещание по этому вопросу.

Сам Альфир Бакиров говорит, что в последнее время обращения по вопросам исполнения госконтрактов участились. В большинстве случаев виной тому резкое подорожание стройматериалов и ошибки в технических заданиях. С жалобой московского предпринимателя в аппарате уполномоченного начали работать в сентябре: на сегодняшний день получены заключения ряда экспертов-юристов и позиция «Яргосстройэкспертизы».

"Планировали пригласить стороны конфликта за круглый стол, однако заказчик сослался на занятость. Встречу провели без него, но ответов на основные вопросы так и не получили. Сейчас требуется понять, действительно ли у заказчика имеются объективные причины не принимать проектную документацию. Еще один немаловажный вопрос — финансирование. Будем запрашивать позицию областного департамента строительства — именно он является распорядителем бюджетных средств, а оплата работ по контракту была заложена еще в 2019 году», — отметил Альфир Бакиров, подчеркнув, что намеренное затягивание конфликта не принесет пользы ни заказчику, ни исполнителю.

В случае, если не получится решить вопрос путем переговоров, остаётся лишь искать правду в суде. Уполномоченный сообщил, что если предприниматель пойдет в суд, то он готов оказать ему всяческое содействие в защите законных прав и интересов.

Реновация Ярославского художественного училища планировалась в рамках национального проекта «Культура». Работы должны были пройти в 2020—2021 годах. Однако, как выяснилось, региональные власти не смогли сделать даже проект.