Донецк , Ростовская область, 18 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Донецке (Ростовская область) в ночь на 18 октября потушили бесхозную постройку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на улице Тургеневской в экстренные службы поступило примерно в 00:50 мск. Площадь пожара составила 108 кв. метров. На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы техники.

Согласно предварительным данным, бесхозную постройку подожгли.