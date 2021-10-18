Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии подпишут с грузинской стороной США в ходе начавшегося 18 октября официального визита американского министра обороны Ллойда Остина в Тбилиси. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе грузинского минобороны.

Флаги Грузии, США и НАТО

«Секретарь обороны США Ллойд Остин уже в Грузии. Главу Пентагона в тбилисском международном аэропорту встретил министр обороны Грузии (Джуаншер Бурчуладзе). <…> Запланировано подписание соглашения между Министерством обороны Грузии и Департаментом обороны США, целью которого является усиление обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Остин и Бурчуладзе также проведут встречу наедине и по ее итогам сделают заявление для СМИ.

Помимо того, указывается, что глава Пентагона в ходе визита встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и намерен посетить одну из грузинских военных баз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Пентагон Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Грузию.