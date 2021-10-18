Белгород, 18 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на COVID-19 в Белгородской области с 18 октября. Такое решение принято на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным департамента здравоохранения, в области ежедневно выявляют порядка тысячи случаев заболевания ОРВИ у детей, из них у 130 — подтверждают COVID-19. Губернатор дал поручение тестировать на коронавирус всех несовершеннолетних с признаками заболеваний.

«Подготовьте динамику по заболеваемости детей за последние три недели: дошкольные, школьные и учреждения профобразования. Если динамика ухудшается, моё предложение перенести на две недели раньше каникулы, на дистант переводить нельзя. Это позволит снизить распространение вируса», — попросил губернатор Вячеслав Гладков.

По плану школьные каникулы должны начаться 1 ноября.