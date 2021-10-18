Уфа, 18 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней разыскивают в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает ИА «Башинформ».

Эмблема МВД

По информации журналистов, в Буздякском районе в деревне Уртакуль неизвестный мужчина увез ученицу 4 класса на кладбище.

«Там мужчина хотел над ней надругаться, но она стала громко кричать, на ее крики прибежали прохожие. Мужчина, испугавшись, скрылся», — сообщают журналисты.

Отмечаются, что мужчину заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. В настоящее время его разыскивает полиция.

«Мужчине на вид 35−40 лет, среднего телосложения, волосы черные, короткие. Был одет в пятнистую камуфляжную форму зеленого цвета. Предположительно разъезжает на «Ладе Ларгусе» серебристого цвета», — сообщает издание.