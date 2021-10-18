Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бурятские предприниматели предложили строить крупные склады и логистические центры для сдерживания цен на продукты питания. Этот вопрос был поднят на «круглом столе» в Народном хурале республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания.

Александр Беляев Картофель

По словам владельца оптово-розничной продовольственной сети Вадима Бредния, весной в республике возникла нехватка картофеля. Между тем, в Бурятии своего картофеля выращивается достаточно, однако мест для хранения не хватает.

«Народному Хуралу и правительству нужно поддерживать из бюджета местных сельхозников, выделять средства на строительство складских помещений с возможностью хранения овощей и фруктов, ведь на возведение таких комплексов требуются сотни миллионов рублей», — отметил он.

Замруководителя группы компаний «Абсолют» Владимир Корытов добавил, что снижение цен на услуги логистики будет способствовать снижению розничных цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6%. Наиболее сильно подорожали капуста, лук, вермишель, гречка, баранина и куриное мясо.