Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В полиции Санкт-Петербурга объяснили причины задержания солиста оперной труппы Мариинского театра Виктора Коротича. По данным правоохранителей, мужчина оказал сопротивление полицейским.

Mariinsky.ru Солист оперной труппы Мариинского театра Виктор Коротич

41-летний оперный певец Виктор Коротич был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов в центре Петербурга. Мужчина не смог показать паспорт, но, как он сам рассказал в соцсети, предложил идентифицировать его личность с помощью сайта Мариинского театра, в котором он служит с 2015 года. Однако это предложение сотрудников полиции не устроило и они предложили мужчине проехать с ними в отдел полиции для установления личности.

«Я задержан, в первом отделении полиции, с применением силы. Меня избили, укладывали на асфальт, есть повреждения на теле. Сейчас, надеюсь, приедет скорая помощь, снимут побои», — рассказывал исполнитель своим подписчикам.

Видео с задержанием артиста позже появилось в ряде СМИ. На кадрах запечатлено, как Коротич сопротивляется, и сотрудники правоохранительных органов применяют к нему физическую силу.

В свою очередь в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пояснили, что сотрудники полиции при патрулировании обратились к прохожему с просьбой предъявить документы.

«В ответ мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал оказывать сопротивление. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции, установили его личность, опросили, после чего отпустили. По данному факту проводится административное разбирательство», — пояснили в ведомстве.

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Виктор Коротич — заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год (за роль Яго в опере «Отелло» в театре «Зазеркалье»), лауреат Национальной оперной премии «Онегин» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2018; за роль Григория Грязного в опере «Царская невеста» в театре «Зазеркалье»), лауреат 24-го Международного конкурса певцов в Клермон-Ферране и дипломант VIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

В 2007 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра. Впервые выступил на его сцене в октябре 2007-го — в спектакле «Волшебная флейта». С 2015 года — солист оперной труппы Мариинского театра.