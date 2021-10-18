Киев, 18 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук продолжит политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы своей партии. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте партии.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть», — заявил он.

Медведчук добавил, что это будет борьба до победного конца, которую он будет вести в соответствии со своим «главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности его «обмена» в Россию при наличии у лидера ОПЗЖ российского гражданства.

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