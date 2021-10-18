Оттава, 18 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Александр Головко Александр Радулов

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Крис Тирни, ещё одну шайбу забросил форвард Ник Пол. Российский защитник Артём Зуб отдал одну голевую передачу.

В составе «Далласа» точными бросками отметились форварды Михаэль Раффль и с Джо Павелски. Российский нападающий Александр Радулов отдал одну результативную передачу.

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