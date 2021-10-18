Ижевск, 18 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 октября прививку от коронавируса сделали 434 578 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Второй компонент препарата получили 334 823 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 16 и 17 октября, вакцинировались 4936 жителей республики. 836 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 61 372 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября в республике провели 1 880 949 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6917 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8221 исследование.

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