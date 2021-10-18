Кызыл, 18 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы в Республике Тува. Об этом 18 октября сообщается на своей странице службы ГО и ЧС по региону в соцсети «ВКонтакте».

Martin Luff Землетрясение

"Сегодня 18 октября 2021 года в 11:37 произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,0 балла. Южнее села Хову-Аксы интенсивность сотрясения в эпицентре 4,5, в селе Сайлыг интенсивность 4,6 балла», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что жители населенных пунктов Чеди-Хольского района не ощутили подземные толчки и от них не поступало телефонных звонков по этому поводу.

Кроме того, отмечается, что в результате землетрясения нет жертв и разрушений и добавляется, что объекты жизнеобеспечения населения продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в КНДР зафиксировали подземные толчки.