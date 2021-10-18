В День отца в Ингушетии вручили ключи от домов 36 малообеспеченным семьям
Назрань, Ингушетия, 18 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ингушетии дорогой подарок был сделан в День отца 36 малообеспеченным семьям. Им были вручены ключи от новых домов в городе Назрани. Денежные средства на их строительство были предоставлены ассоциацией благотворительных фондов Ингушетии при Совете отцов, сообщили 18 октября в пресс-службе главы и правительства региона.
Каждая семья, которая стала новоселами, состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Среди них, в частности, дети-сироты и семья Булгучевых, в которой воспитываются восемь детей. Опекунство над ними оформила тетя несовершеннолетних после смерти родителей.
В новых домах, площадь которых составляет от 90 до 300 кв. м, созданы все условия для жизни — проведен ремонт, закуплены мебель и необходимая техника.
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