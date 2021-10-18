Назрань, Ингушетия, 18 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ингушетии дорогой подарок был сделан в День отца 36 малообеспеченным семьям. Им были вручены ключи от новых домов в городе Назрани. Денежные средства на их строительство были предоставлены ассоциацией благотворительных фондов Ингушетии при Совете отцов, сообщили 18 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Дом

Каждая семья, которая стала новоселами, состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Среди них, в частности, дети-сироты и семья Булгучевых, в которой воспитываются восемь детей. Опекунство над ними оформила тетя несовершеннолетних после смерти родителей.

В новых домах, площадь которых составляет от 90 до 300 кв. м, созданы все условия для жизни — проведен ремонт, закуплены мебель и необходимая техника.

«Я рад, что такие семьи, дети, которые в своем юном возрасте перенесли столько несчастья, наконец обретут свой дом. Благодарен ассоциации благотворительных фондов за проделанную ими работу, в каждом доме заметна проявленная забота, качественный ремонт, хорошая мебель и техника», — заявил в ходе торжественной церемонии вручения ключей от новых домов глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Читайте также: В Ингушетии ищут варианты обеспечения жильем переселенцев из Чечни