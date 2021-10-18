Ижевск, 18 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18 октября провели 1 880 949 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6917 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8221 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 35 человек. Накануне было зарегистрировано 36 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2511 человек.

Читайте также: За сутки 35 жителей Удмуртии скончались от COVID-19