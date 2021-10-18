Жители Удмуртии сдали более 1,88 млн тестов на коронавирус
Ижевск, 18 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18 октября провели 1 880 949 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки лаборатории республики провели 6917 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8221 исследование.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 35 человек. Накануне было зарегистрировано 36 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2511 человек.
Читайте также: За сутки 35 жителей Удмуртии скончались от COVID-19